Трощив меблі та погрожував розправою: у Запоріжжі напали з ножем на лікаря

"Подія сталася в одній із лікарень Дніпровського району. 35-річний чоловік увійшов до кабінету лікаря з ножем і, зачинивши за собою двері, завдав йому тілесних ушкоджень", - повідомили в Нацполіції.

Зазначено, що на гарячу лінію вдень, 10 липня, надійшов дзвінок із повідомленням про те, що невідомий замкнувся в кабінеті з лікарем і погрожував йому розправою. На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники Управління поліції охорони.

"Правоохоронці встановили, що чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження. Зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили в поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та тривають слідчі дії.

Фото: наслідки нападу на лікаря в Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)