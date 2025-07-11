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Трощив меблі та погрожував розправою: у Запоріжжі напали з ножем на лікаря

Запоріжжя, П'ятниця 11 липня 2025 03:15
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Автор: Марія Рагуткіна

У Запоріжжі 35-річний чоловік напав із ножем на лікаря, завдавши йому удари тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Нацполіції в Запорізькій області.

"Подія сталася в одній із лікарень Дніпровського району. 35-річний чоловік увійшов до кабінету лікаря з ножем і, зачинивши за собою двері, завдав йому тілесних ушкоджень", - повідомили в Нацполіції.

Зазначено, що на гарячу лінію вдень, 10 липня, надійшов дзвінок із повідомленням про те, що невідомий замкнувся в кабінеті з лікарем і погрожував йому розправою. На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники Управління поліції охорони.

"Правоохоронці встановили, що чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження. Зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили в поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та тривають слідчі дії.

Фото: наслідки нападу на лікаря в Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Напад на першого заступника міністра охорони здоров'я

Нагадаємо, у січні СБУ і Нацполіція запобігли вбивству колишнього першого заступника міністра охорони здоров'я України. Було затримано двох спільників - жителів Київської області.

Вони планували застрелити свою ціль. Після затримання в червні чоловікам оголосили підозру в несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом.

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