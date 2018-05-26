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Троица 2018: приметы и традиции праздника

STYLERLIFE        26.05.2018 - 10:00
Фото: На Троицу собирают букеты полевых цветов (pixabay.com/jill111)
Фото: На Троицу собирают букеты полевых цветов (pixabay.com/jill111)

Троица - праздник триединства Бога и символ начала лета

Главные традиции и обычаи на Троицу 2018, народные наблюдения и приметы, на которые стоит обратить внимание в праздничный день - в материале Styler.

Троица 2018: традиции и значение праздника

27 мая православные христиане отмечают Троицу 2018, этот светлый праздник ежегодно приходится на 50 день после Пасхи. По библейским преданиям, именно в этот день более двух тысяч лет назад ученикам Христа явился Святой Дух, доказав этим триединство Господа. Святой Дух оставил апостолам заповедь  распространять свои знания и веру по всему миру, наделил их дарами проповедовать, исцелять и толковать языки. Троицу также считают днем основания Новозаветной церкви.

С приходом христианства на славянские земли оказалось, что праздник Троицы совпал с народными Зелеными святками. В этот период крестьяне праздновали наступление лета, просили у земли плодородия и хорошего урожая. На Святки ходили в леса и поля за целебными травами, составляли букеты и украшали ими дома. Вероятно, что обычай украшать церкви зеленью на Троицу вышел именно из народа.

Традиция на Троицу - собирать букеты полевых цветовФото: Традиция на Троицу - собирать букеты полевых цветов (pixabay.com/jill111)

Одним из обязательных атрибутов в праздничном украшении являются веточки березы, как символ обновления, жажды жизни и красоты природы. Рябина и дуб в троицком букете олицетворяют энергию, силу и здоровье. Полынь бережет от сглаза, а любисток - символ любви и преданности.

Утром на Троицу посещают праздничную литургию, где букеты освящают. Затем такой букет-оберег можно поставить дома для защиты от неурядиц и плохой энергии.

Празднование Троицы продолжается несколько дней. Понедельник - праздник Святого Духа. Крестьяне в это время отправлялись в поля, обедали там, а крошки рассыпали по ветру. Землю освящали для хорошего урожая. По народной примете, после заката в Духов день выходят гулять русалки и мавки. Поэтому на троицкие праздники не ходили купаться в водоемах и остерегались попасть в лесную чащу.

В третий день праздника утром освящали воду и обливались ею, чтобы отмыться от нечистой силы.

На Троицу гадают на венкахФото: На Троицу гадают на венках (pixabay.com/marusya21111999)

Популярные гадания на Зеленые святки - плетение венков. Девушки собирали полевые травы, вплетали их в веночки и отправлялись с ними к реке. Опустив их в воду, надеялись, что они сойдуться - знак скорого замужества.

Существует гадание на сон с веткой березы. Для этого маленькую веточку молодого дерева нужно положить под подушку в праздничную ночь - и во сне должен явиться образ суженого .

Приметы на Троицу 2018

Большинство праздничных примет связаны с наблюдениями за погодой и урожаем.

  • По поверью, собранные травы на Троицу обладают особой целебной силой. В праздничные дни заготавливают банные веники.
  • Дождь на Троицу - к богатому урожаю зерновых и грибов.
  • Если на Троицу стоит жаркая погода - лето будет засушливым.
  • Помолвка на Троицу - к благополучию в будущей супружеской жизни.
  • Пришла Троица, и на дворе как на печке будет.

История и традиции Троицы (video.rbc.ua)

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Теги: Троица, приметы
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