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Трьох окупантів засудили до 12 років тюрми за тортури над жителями Чернігівської області

Фото: Окупанти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Трьох військових РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни та засудили до 12 років тюрми. Вони катували жителів Чернігівської області та погрожували їм розстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Під час окупації села Ягідного Чернігівської області обвинувачені жорстоко поводилися з цивільними. Окупанти проходили службу у взводах мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил республіки Тува РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі зброєю в руках росіяни насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми. Також обвинувачені виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі. Погрожуючи розстрілами, вони змушували їх роздягатися у присутності жінок та дітей.

"Проявляючи надмірну жорстокість, військовослужбовці РФ безпричинно застосовували насильство до потерпілих, завдаючи побоїв зброєю. Окрім того, вони позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на 3 дні у погребі власного домоволодіння", - пояснили у прокуратурі.

Трьох військовослужбовців ЗС РФ визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Нагадаємо, що військовослужбовець РФ протягом 4 днів силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину у Чернігівській області. За це його засудили на 12 років тюрми.

Командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни та він був засуджений до 8,5 років тюрми.

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