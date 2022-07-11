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Трофейный "Панцирь" на вооружении ВСУ сбил первую вражескую цель, - Минобороны

Фото: Панцирь-С1 (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Трофейный "Панцирь-С1", который сегодня состоит на вооружении наших бойцов, уничтожил первую вражескую цель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО", - пишет пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что к ЗРГК подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть в вооружении у наших военных.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "Панцирь" уже сбил первую вражескую цель.

"Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов", - добавляет Минобороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские бойцы уничтожили два командных пункта армии РФ на Херсонском направлении. Во время удара были ликвидированы 200 оккупантов и обезврежено 6 ЗРК "Панцирь", а также РСЗО "Акация".

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