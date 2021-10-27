UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Трое украинцев пытались пересечь границу с Польшей с поддельными COVID-сертификатами

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 26 октября, трое жителей Житомирской области пытались пересечь границу с поддельными COVID-сертификатами. Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Правонарушители, которым 43, 38 и 35 лет, намеревались отправиться на заработки.

Правоохранители открыли уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо подложного документа).

Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 гривен. Также мужчинам, согласно санкциям статьи, может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус