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Трое украинцев пытались пересечь границу с Польшей с поддельными COVID-сертификатами

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Среда 27 октября 2021 20:14
Трое украинцев пытались пересечь границу с Польшей с поддельными COVID-сертификатами Фото: Трое украинцев пытались пересечь границу с Польшей с поддельными COVID-сертификатами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 26 октября, трое жителей Житомирской области пытались пересечь границу с поддельными COVID-сертификатами. Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Правонарушители, которым 43, 38 и 35 лет, намеревались отправиться на заработки.

Правоохранители открыли уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо подложного документа).

Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 гривен. Также мужчинам, согласно санкциям статьи, может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

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