Троє морпіхів ЗСУ повернулися на підконтрольну Україні територію. Подробиці операції

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МО України.

Було отримано інформацію, що в одному з окупованих міст на сході України ховаються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти - двоє чоловіків та жінка.

У березні під час бойових дій чоловіки зазнали поранень. В результаті їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Усі троє були змушені ховатися у зоні окупації. Протриматися протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих жителів, які давали воїнам ліки та харчові продукти.

Для їхнього повернення оперативні підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели операцію з евакуації та українські морпіхи змогли залишити окуповану територію. Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу.