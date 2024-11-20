Троє маленьких дітей у Рівненській області загинули через пожежу: обставини трагедії

У середу, 20 листопада, в Дубенському районі Рівненської області троє маленьких дітей загинули внаслідок пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

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Що про загибель дітей розповіли рятувальники ДСНС

Рятувальники розповіли, що о 10 годині ранку 20 листопада отримали повідомлення про пожежу на вулиці Набережна у селі Певжа Острожецької територіальної громади Дубенського району Рівненської області.

На місце події було направлено:

чергове відділення рятувальників 6-го державного пожежно-рятувального поста

місцеву пожежну команду села Острожець

Тим часом - ще до прибуття співробітників ДСНС - громадяни на власному транспорті вирушили на зустріч "швидкій". У машині перебували четверо дітей:

двоє хлопчиків 2020 року народження

один хлопчик 2022 року народження

один хлопчик 2024 року народження

"Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини та проводили реанімаційні заходи іншим. На жаль, двох дітей врятувати не вдалося", - повідомили у ДСНС.

Уточнюється, що дитину 2024 року народження було госпіталізовано до медичного закладу.

У ДСНС зауважили також, що пожежу в оселі було ліквідовано до прибуття рятувальних підрозділів (на площі 5 метрів квадратних).

Рятувальники на місці події (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку. Наразі на місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС для встановлення ймовірної причини пожежі", - підсумували рятувальники.

Наслідки пожежі в будинку (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Що про обставини трагедії дізнались правоохоронці

Тим часом у прес-службі поліції Рівненської області у Facebook розповіли, що трагедія сталася близько 09:30 години в будинку, де мешкає багатодітна родина.

"Поліцейські попередньо з'ясували, що 28-річна мама в одній із кімнат поклала спати місячне немовля, а сама пішла у літню кухню готувати їжу", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що в цей час:

в іншій кімнаті лишились гратися троє її синів (двоє хлопчиків чотирьох років і один - дворічний)

ще четверо дітей перебували в школі

"Через деякий час до господарства прибігли стривожені сусіди та повідомили, що горить будинок. Із роботи одразу повернувся батько та викликав швидку. Пожежу вдалось загасити самотужки", - розповіли в поліції.

Наслідки пожежі в одній з кімнат будинку (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Усіх чотирьох хлопчиків автомобілем повезли назустріч медикам, однак при зустрічі вони констатували смерть однієї дитини.

Іншим почали проводити реанімаційні заходи. Втім, життя ще двох хлопчиків врятувати не вдалося.

Медики зустрілись із потерпілими дорогою (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

"Немовля госпіталізували до Луцької дитячої лікарні: загроза його життю минула", - уточнили правоохоронці.

Найменшого хлопчика госпіталізували (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Повідомляється також, що за фактом події слідчі проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

"Причину займання встановлюють фахівці. Відомо, що сім'я на обліку не перебуває", - підсумували в поліції.

Допис поліції (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)