Тривала довше, чим планувалося. Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Байденом

"Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно", - повідомив президент.

За його словами, якби протокол не зупинив зустріч, лідери говорили б іще довше.

"Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, пане Президенте!", - наголосив Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Напередодні у Вільнюсі країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України. В ньому вони окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Лідери країн-членів визначили, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться і держава виконає певні умови.

Проте Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

Зустріч Зеленського з Байденом

Зеленський перед зустріччю з Байденом зауважив, що не збирається переконувати президента США в тому, що Україна має бути в НАТО.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів під час зустрічі з Зеленським заявив, що світова спільнота обʼєднується завдяки Україні. Однак, за його словами, Київ вже заплатив за це надто високу ціну.

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