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Триразовий чемпіон світу з футболу Пеле перестав реагувати на хіміотерапію

Фото: триразовий чемпіон світу з футболу Пеле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Триразовий чемпіон світу з футболу у складі збірної Бразилії Пеле не реагує на хіміотерапію, що проводиться над ним. 82-річному спортсмену почали надавати паліативну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Folha de Sаo Paulo .

У вересні 2021 року йому було зроблено операцію у зв'язку з раком кишечника, і з того часу він проходив курс хіміотерапії. Незважаючи на це, на початку поточного року у нього виявили нові ракові пухлини.

Три дні тому Пеле позапланово госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Як повідомляє ESPN Brazil, у нього діагностували генералізований набряк тіла, який включає серцеву недостатність, а також сплутаність свідомості.

За інформацією джерела, паліативна допомога, яку отримує Пеле, спрямована на полегшення болю, від якого він страждає, і показана всім пацієнтам з прогресуючою та небезпечною для життя недугою або станом.

Нагадаємо, що Пеле є триразовим чемпіоном світу у складі збірної Бразилії. Він завойовував золоті медалі у 1958, 1962 та 1970 роках.

Раніше повідомлялося, що легенда бразильського футболу Пеле публічно закликав президента Росії Володимира Путіна покласти край його "злісному та невиправданому" вторгненню в Україну.

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Бразилия