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Триразова призерка Олімпіад пообіцяла бойкотувати змагання з росіянами

Фото: Мая Дальквіст не хоче бачити росіян у змаганнях (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шведська лижниця Мая Дальквіст готова ігнорувати міжнародні турніри, якщо спорстменів із РФ і Білорусі заново до них допустять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Дворазова чемпіонка світу в командному спринті не збирається змагатися з білорусками та росіянками. 28-річна спортсменка впевнена, що допоки триватиме війна проти України, представниці РФ і Білорусі не можуть виступати.

"Це більше за спорт. Якщо щось таке станеться, то це навіть не обговорюватиметься – буде бойкот. Не розумію, якими аргументами вони виправдовують повернення росіян у час війни. З того часу, коли їх усунули, ситуація не змінилася", – заявила Дальквіст.

Міжнародна федерація лижного спорту зібралася 22 жовтня розглянути питання щодо участі білорусів і росіян у сезоні 2022/23. Раніше генсек організації припустив повернення представників країн-агресорок, якщо свою позицію змінить Міжнародний олімпійський комітет.

Минулого тижня Міжнародна асоціація боксу дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.

До слова, олімпійський чемпіон Гашек присоромив НХЛ за потурання російським хокеїстам.

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