UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трио легионеров присоединилось к сборной Украины

Фото: Сборная Украины во время тренировки (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Лагерь национальной команды Украины пополнился тремя исполнителями из европейских чемпионатов накануне спаррингов с итальянским "Эмполи" и хорватской "Риекой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Под крыло тренерского штаба во главе с Александром Петраковым прибыли еще три игрока из Европы. Тренировку с "сине-желтыми" начинают защитник Тарас Качараба ("Славия" Прага), вингер Александр Зубков ("Ференцварош") и нападающий Даниил Сикан ("Ганза").

В понедельник вечером они вместе с партнерами по сборной вылетят в Италию. Не поедут на товарищеский матч с "Эмполи" голкипер Анатолий Трубин, отпущенный в лагерь молодежки, и травмированный хавбек Сергей Булеца. Зато в обойме приехавший ранее форвард "Бенфики" Роман Яремчук.

Контрольный поединок на Апеннинах состоится 17 мая. Начало матча в 21:30 по Киеву. В свою очередь спарринг с "Риекой" запланирован уже на 18 мая.

К слову, футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр-2021.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол