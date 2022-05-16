Трио легионеров присоединилось к сборной Украины

Лагерь национальной команды Украины пополнился тремя исполнителями из европейских чемпионатов накануне спаррингов с итальянским "Эмполи" и хорватской "Риекой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Под крыло тренерского штаба во главе с Александром Петраковым прибыли еще три игрока из Европы. Тренировку с "сине-желтыми" начинают защитник Тарас Качараба ("Славия" Прага), вингер Александр Зубков ("Ференцварош") и нападающий Даниил Сикан ("Ганза").

В понедельник вечером они вместе с партнерами по сборной вылетят в Италию. Не поедут на товарищеский матч с "Эмполи" голкипер Анатолий Трубин, отпущенный в лагерь молодежки, и травмированный хавбек Сергей Булеца. Зато в обойме приехавший ранее форвард "Бенфики" Роман Яремчук.

Контрольный поединок на Апеннинах состоится 17 мая. Начало матча в 21:30 по Киеву. В свою очередь спарринг с "Риекой" запланирован уже на 18 мая.