Три вакцины от коронавируса проходят клинические испытания, - ВОЗ

По состоянию на 15 апреля клинические испытания проходят 3 вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус в Twitter.

По словам гендиректора ВОЗ, сейчас 3 образца вакцины проходят клинические испытания и несколько десятков других разрабатываются.

"Три вакцины уже начали клинические испытания, более 70 других разрабатываются. Мы работаем с партнерами для ускорения разработки, производства и распространения вакцин", - заявил Гебреисус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины от коронавируса. Ученые начали лабораторные тесты антигена для вакцины. Работа над созданием вакцины ведется круглосуточно.

Также РБК-Украина писало, что ученый Оксфордского университета Сара Гилберт спрогнозировала создание вакцины от коронавируса уже в сентябре. Гилберт ожидает, что испытания вакцины на людях произойдут в течение следующих двух недель.

При этом в ВОЗ заявляли, что создание вакцины от коронавируса будет завершено не ранее, чем через год. Также в ВОЗ предупредили, что пик заболеваемости коронавирусом в мире еще впереди.