Три удари за тиждень. Чи загрожують атаки "Шахедів" на ТЦК зривом мобілізації в Україні

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Що відомо про удари по ТЦК?

Які були наслідки "шахедних" атак?

Чи зможе противник зірвати мобілізацію?

Як удари по ТЦК можуть вплинути на мобілізацію в Україні?

Які три ТЦК уже потрапили під удари росіян

Вранці 30 червня росіяни атакували "Шахедами" Кривий Ріг. За словами голови місцевої Ради оборони Олександра Вілкула, постраждали троє людей. А в мережі з'явилися фото пошкодженого даху Саксаганського районного ТЦК.



Фото: пошкоджений ТЦК у Кривому Розі (t.me/dnepr_realno)

Пізніше в Сухопутних військах повідомили, що удар було завдано поруч із будівлею ТЦК. Вдалося уникнути втрат, оскільки під час тривоги персонал був в укритті. А постраждали цивільні, які перебували поруч із місцем атаки.



Фото: наслідки удару по Кривому Рогу 30 червня (t.me/dsns_telegram)

Уранці 3 липня безпілотники типу "Шахед" вдарили по двох об'єктах у Полтаві та призвели до трагічних наслідків. Один приліт був на території міського ТЦК, другий - на території обласного ТЦК. Обидва військові об'єкти розташовані в досить щільній міській забудові.

Через влучання біля Полтавського обласного ТЦК загорівся приватний будинок. У результаті були поранені та загиблі серед цивільних. Також повідомлялося про постраждалих двох військовослужбовців ТЦК і двох військовослужбовців ЗСУ.

Нижче відео прильоту по ТЦК у Полтаві.

Загалом після ударів по Полтаві по медичну допомогу звернулися майже 60 осіб, загинули троє. Один із них - студент магістратури Полтавського державного аграрного університету Олександр Ляшик. Другий - демобілізований боєць Станіслав Попович. Третя жертва - жінка, за життя якої до останнього боролися лікарі.

Фото: наслідки прильотів по Полтаві 3 липня (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

А сьогодні противник вдарив "Шахедом" по ТЦК у Кременчуці Полтавської області. Наразі відомо про влучання в будівлю військкомату і житловий будинок, що стоїть поруч. За попередніми даними, постраждала одна людина, пошкоджено 14 будинків і п'ять автомобілів.

Фото: наслідки удару по ТЦК у Кременчуці 6 липня (telegraf.in.ua)

Навіщо ворог б'є по українських ТЦК

Причина - на поверхні і пов'язана з мобілізацією, зазначив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

"Незважаючи на свою пропаганду про те, що в України нібито вже немає сил (воювати, - ред.), вони намагаються зривати наші мобілізаційні процеси. А мета ударів - щоб ми не могли в повному обсязі проводити мобілізаційні заходи", - розповів співрозмовник.

Цього тижня в Сухопутних військах теж казали, що активізація таких атак покликана зірвати мобілізацію. Але додали, що сам процес зупинити неможливо.

Останню тезу "Суспільному" підтвердив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. За його словами, попри обстріли, мобілізація в регіоні триває в штатному режимі. Якщо затримки і є, то вони тимчасові та з окремих соціальних питань. А документи військовозобов'язаних (а також призовників і резервістів) здебільшого продубльовані в електронному реєстрі "Оберіг".

Сьогодні речник Сухопутних військ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна заявив, що противник дуже боїться припливу військовослужбовців в українську армію.

"Варто нагадати, що ця кампанія росіян розпочалася раніше - у формі терористичних атак на будівлі ТЦК і СП із серіями мінувань і спроб пронести туди вибухові пристрої", - зазначив він.

Чи продовжаться атаки ТЦК і чи можуть вплинути на мобілізацію

За словами Саранцева, три атаки на ТЦК у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці - це продовження терористичної кампанії.

"З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми робитимемо все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, які працюють у ТЦК і СП, а також цивільних, які звертаються до цих центрів", - додав речник Сухопутних військ у розмові з виданням.

Той факт, що ТЦК у Кременчуці став уже третьою такою ціллю "шахедної" атаки за один тиждень, вказує на можливий систематичний характер, вважає Мусієнко.

"І, на жаль, (такі атаки, - ред.) можуть продовжитися. Тому допускаю, що наші підрозділи вживатимуть певних дій, щоб покращити захист і мінімізувати наслідки для центрів комплектування", - підкреслює експерт.

Він також звертає увагу на кампанію з діджиталізації, у рамках якої військовий облік переходить у цифровий формат. На його думку, атаки можуть посприяти тому, що мобілізація, умовно кажучи, ще більше "піде в цифру".

"У нас триває кампанія діджиталізації. Відповідно, розрахунок ворога на те, що все буде зберігатися в паперовому форматі і це можна знищити, марний. Зараз цифровізація особливо важлива. Сподіваюся, що тепер вона прискориться і це теж мінімізує наслідки таких атак", - додав Мусієнко.

При підготовці використовувалися: інформація Сухопутних військ ЗСУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, публікація "Суспільного", а також ексклюзивні коментарі спікера Сухопутних військ Віталія Саранцева та військового експерта, військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ Олександра Мусієнка для РБК-Україна.