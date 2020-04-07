Почти три тысячи человек умерли из-за коронавируса в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на сегодня зафиксировали 70 тыс. случаев заражения коронавирусом, а число смертей почти достигло 3 тыс. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США. Так, на сегодня там лабораторно подтвердили вирус у 68 776 людей из них 2 738 людей умерли и 15 333 были госпитализированы.

Как отмечают, среди районов на первом месте по количеству зараженных находится боро Куинс - 23 083, далее Бруклин - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691, а также Статен-Айленд - 3851.

Напомним, у малайской тигрицы по имени Надя, находящейся в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года), диагностирован коронавирус. Администрация зоопарка отметила, что у Нади, ее сестры по имени Азуль, двух амурских тигров и трех африканских львов, наблюдается сухой кашель.

РБК-Украина писало, что в Нью-Йорк введут военных для помощи в борьбе с коронавирусом. Это будут тысячи военнослужащих и военных медиков. Трамп отметил, что это подкрепление "скоро получит" информацию о сроках и месте дислокации.