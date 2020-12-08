Три сценария восстановления авиасообщения: трафик будет зависеть от вакцины против COVID

Возобновление пассажирских авиаперевозок будет зависеть от скорости начала применения вакцины против COVID-19. Евроконтроль разработал три сценария восстановления отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

Сценарий 1 (оптимистический) - вакцина против COVID-19 вводится в ближайшем будущем и уже летом 2021-го становится широкодоступной для пассажиров. По такому сценарию авиационный трафик вернется к уровню 2019-го по 5 лет - в 2024 году.

Сценарий 2 (реалистичный) - вакцину введут для пассажиров до лета 2022 года. В этом случае восстановление отрасли затянется до 2026 года.

Сценарий 3 (пессимистичный) - если вакцина окажется неэффективной, то на восстановление трафика к уровню 2019 года пойдет следующее десятилетие.

Как отмечается в сообщении, бесспорным остается и факт того, что всем пассажирам придется принять новые правила путешествий, а участникам авиационного рынка - перестраивать свой бизнес в соответствии с новым экономическим реалиям.

"Следующий год в авиационном сегменте видится через призму сертифицированной вакцины, новых правил перевозок для пассажиров и новой экономической реальности для авиакомпаний. Возрождение отрасли будет зависеть от макроэкономических факторов с поправками на авиационные узкопрофильные особенности. При положительном стечении обстоятельств восстановление авиарынка может произойти намного раньше прогнозов. Особенно это касается Украины", - заявил Андрей Ярмак, руководитель Украэроруха.

Общее количество выполненных в ноябре 2020 года полетов, Украэрорух обеспечил аеронавигационным обслуживанием, составляет 9 910 рейсов - это на 56,7% меньше по сравнению с объемом полетов в ноябре прошлого года. По типам полетов авиатрафик в ноябре распределяется так: внутренние рейсы - 1 909 (-15,6 % по сравнению с ноябрем 2019 года), международные рейсы - 4 563 (-62 %) и транзитные рейсы - 3 438 (-60 %). Украинские авиакомпании выполнили 3 578 рейсов (на 53,4 % меньше, чем в ноябре прошлого года), иностранные авиакомпании - 6 332 рейса (-58,3%).

Напомним, ранее в МИД заявили, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. Это касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, являются 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.