Три сценария восстановления авиасообщения: трафик будет зависеть от вакцины против COVID

Оптимистический сценарий предполагает, что авиационный трафик восстановится только через пять лет
Возобновление пассажирских авиаперевозок будет зависеть от скорости начала применения вакцины против COVID-19. Евроконтроль разработал три сценария восстановления отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.
Как отмечается в сообщении, бесспорным остается и факт того, что всем пассажирам придется принять новые правила путешествий, а участникам авиационного рынка - перестраивать свой бизнес в соответствии с новым экономическим реалиям.
"Следующий год в авиационном сегменте видится через призму сертифицированной вакцины, новых правил перевозок для пассажиров и новой экономической реальности для авиакомпаний. Возрождение отрасли будет зависеть от макроэкономических факторов с поправками на авиационные узкопрофильные особенности. При положительном стечении обстоятельств восстановление авиарынка может произойти намного раньше прогнозов. Особенно это касается Украины", - заявил Андрей Ярмак, руководитель Украэроруха.
Общее количество выполненных в ноябре 2020 года полетов, Украэрорух обеспечил аеронавигационным обслуживанием, составляет 9 910 рейсов - это на 56,7% меньше по сравнению с объемом полетов в ноябре прошлого года. По типам полетов авиатрафик в ноябре распределяется так: внутренние рейсы - 1 909 (-15,6 % по сравнению с ноябрем 2019 года), международные рейсы - 4 563 (-62 %) и транзитные рейсы - 3 438 (-60 %). Украинские авиакомпании выполнили 3 578 рейсов (на 53,4 % меньше, чем в ноябре прошлого года), иностранные авиакомпании - 6 332 рейса (-58,3%).
Напомним, ранее в МИД заявили, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. Это касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.
Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, являются 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.