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Три страны возобновят авиасообщение с Британией, несмотря на новый штамм коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Латвия со 2 января возобновит авиасообщение с Великобританией. Решение о приостановке полетов было принято из-за распространения в королевстве нового более заразного штамма коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

С этого же дня временный запрет на перелеты между двумя странами снимает Норвегия,

Вместе с тем власти обязали всех, прибывающих из-за границы, сдавать тесты на COVID-19.

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К решению восстановить авиасообщение с Великобританией присоединилась Индия, перелеты будут осуществляться с 8 января.

В среду сообщалось, что Швеция не будет продлевать запрет на авиарейсы из Британии. Но введет требование наличия отрицательного теста для пассажиров с острова.

Во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Кроме этого, в Бразилии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

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