Три сестри схудли на 85 кг завдяки простій дієті: фото неймовірного перевтілення

Три сестри з Вірджинії разом скинули 85 кілограмів, дотримуючись простого плану харчування. Їхня історія надихає кожного, хто мріє змінити своє життя без виснажливих дієт і тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror .

Історія схуднення

48-річна Емма Касл мала високий кров'яний тиск і навіть переддіабетичний стан.

У січні 2024 року вона почала худнути та дотримувалась дієти 1:1. Це лікувальна дієта, яка призначається при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, а також при гастриті з підвищеною кислотністю.

Мета дієти - забезпечити щадне харчування, знизити хімічне, механічне та термічне навантаження на органи травлення, зменшити запалення, покращити загоєння виразок та нормалізувати роботу шлунка.

Програма схуднення включає певні етапи, перший з яких - споживання лише 800 калорій на день у вигляді однієї невеликої вечері та продуктів, що замінюють прийоми їжі.

Всього за кілька місяців Емма зізнається, що багато років регулярно переїдала та щовечора з'їдала велику плитку шоколаду, перш ніж розпочати процес схуднення.

Після візиту до свого сімейного лікаря вона отримала гарну новину про те, що її артеріальний тиск та рівень цукру в крові, повернувся до нормального здорового діапазону.

"Я зрозуміла, що насправді не зможу прожити життя бездоганно, якщо продовжуватиму так, як є", - пояснила Емма.

Емма Касл до та після схуднення (фото: mirror.co.uk)

Її початковий раціон включав 200-калорійну вечерю з куркою та овочами (але без вуглеводів) та три продукти-замінники прийому їжі у співвідношенні 1:1 протягом дня.

За її словами, зараз вона почувається набагато краще. Зріст Емми становить 168 см, а вага 62 кг, втративши неймовірні 37 кг. Її розмір одягу також зменшився з 76 до 46.

Сестри Емми теж вирішили схуднути

Побачивши її прогрес, дві її сестри теж почали дотримуватись цієї дієти. 46-річна Теммі Фішер важила 101 кілограм.

Завдяки такому харчуванню вона схудла на 31 кілограм. Вона зазначила, вже через кілька днів після початку дієти помітила різницю у тілі.

"Я думала, що операція - мій єдиний варіант, але як же я помилялася. Я зробила це сама і це просто неймовірно", - додала експерт.

Теммі Фішер до та після схуднення (фото: mirror.co.uk)

Інша сестра 46-річна Кеті Натт почала дотримуватися дієти через місяць після своїх сестер. Маючи вагу 108 кілограмів і через проблеми зі здоров'ям їй потрібне було бандажування шлунка.

Жінка страждала від болю в спині та шиї, мала гіпертонію мозку та ризикувала осліпнути через тиск на зоровий нерв.

Кеті Натт до та після схуднення (фото: mirror.co.uk)

Разом три сестри, які живуть в Абінгдоні, Вірджинія, втратили понад 114 кілограмів і кажуть, що їхнє життя змінилося так, що вони навіть не могли собі уявити.