Три перевірені способи швидко полегшити біль, якщо ви обгоріли на сонці

Негайно охолодіть шкіру

Перше і найважливіше правило при сонячному опіку - це негайне охолодження ураженої ділянки. Це допоможе зменшити запалення, зняти біль та запобігти подальшому пошкодженню клітин шкіри. Ви можете прийняти прохолодний (але не крижаний!) душ або ванну, дозволяючи воді м'яко омивати обпечені ділянки до 10-15 хвилин.

Важливо уникати використання сильних мийних засобів, які можуть подразнювати шкіру, і лише обережно промокнути її рушником.

Якщо охолодження всього тіла неможливе або опік локалізований, прикладіть холодні компреси: змочіть чисту тканину у холодній воді (можна з льодом, але не прикладайте лід безпосередньо до шкіри!) і обережно прикладіть до ураженої ділянки на 10-20 хвилин.

Повторюйте це кожні кілька годин для миттєвого зняття печіння та зменшення набряку. Пам'ятайте, що не варто використовувати олійні або жирні креми відразу після опіку, оскільки вони можуть створити плівку, яка затримає тепло і погіршить стан.

Інтенсивно зволожуйте шкіру

Після охолодження шкіра потребує інтенсивного зволоження та заспокоєння, щоб прискорити процес відновлення. Нанесіть на обпечену шкіру лосьйон, що містить алое вера або пантенол. Алое вера відоме своїми протизапальними, охолоджуючими та загоюючими властивостями, а пантенол сприяє регенерації клітин. Наносьте ці засоби кілька разів на день, щоразу, коли відчуваєте сухість або стягнутість.

Якщо біль і запалення дуже сильні, можна використати крем з 1% гідрокортизоном, що доступний без рецепта, але використовуйте його обережно і не довше кількох днів, уникаючи нанесення на обличчя без консультації з лікарем. Коли шкіра почне лущитися, ніколи не здирайте її примусово, щоб уникнути інфекції.

Якщо утворилися пухирі, ні в якому разі не проколюйте їх, адже це природний захисний бар'єр. Обов'язково пийте багато води, щоб запобігти зневодненню, оскільки сонячні опіки призводять до значної втрати рідини.

Знеболення дуже важливе

Окрім зовнішнього догляду, важливо забезпечити собі комфорт та захист від подальшого впливу сонця. Для полегшення болю та зменшення запалення прийміть безрецептурні нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ібупрофен або напроксен.

Приймайте їх згідно з інструкцією та проконсультуйтеся з фармацевтом, якщо маєте сумніви. Найголовніше - уникайте подальшого перебування на сонці. Обпечена шкіра надзвичайно вразлива до повторного пошкодження. Залишайтеся в тіні, носіть вільний одяг, що повністю покриває уражені ділянки, і уникайте прямого сонячного проміння, доки шкіра повністю не загоїться.

Навіть після загоєння завжди використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF. Особливу увагу слід приділити дітям та немовлятам: сонячні опіки у них значно небезпечніші, і у разі сильного опіку з пухирями, лихоманкою або блювотою негайно зверніться до лікаря.