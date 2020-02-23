Три матча чемпионата Италии отменены из-за коронавируса

Три поединка Серии А, а именно "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри", перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об отмене всех спортивных соревнований в северных регионах Венето и Ломбардия на этих выходных.

Накануне появилась информация о том, что 42 матча любительских и молодежных лиг отменили из-за распространения заболевания. Теперь дело дошло и до высшего дивизиона.

"Интер" уже подтвердил на своем официальном сайте, что игра против "Сампдории" перенесена. Заявлений от других клубов пока не последовало.

В Италии зарегистрировано две смерти и 79 случаев заражения - больше всех среди европейских стран. В стране объявлено чрезвычайное положение. Правительство изолировало 10 городов