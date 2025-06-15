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Три фактори, які провокують рак у людей до 50 років: це мають знати усі!

Неділя 15 червня 2025 12:23
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Три фактори, які провокують рак у людей до 50 років: це мають знати усі! Названо фактори, які викликають рак у людей до років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Захворюваність на рак серед людей віком до 50 років стрімко зростає в усьому світі. Існує три фактори, які можуть суттєво підвищувати ризик розвитку онкології в молодому віці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Cancer research UK.

Що пришвидшує виникнення раку

Аналіз даних американської Національної служби охорони здоров'я (NHS) виявив, що тільки у віковій групі 20-49 років рівень захворюваності на рак зріс на 23% з 1990-х років. Вчені визначили деякі ймовірні фактори: ожиріння, неправильне харчування та недостатня фізична активність.

Дослідження, присвячене зростанню захворюваності на рак товстої кишки саме серед молодих людей, показало, що понад третина його учасників страждали на ожиріння.

Професор Ніл Айєнгар з Меморіального онкологічного центру імені Слоуна Кеттерінга в Нью-Йорку каже, що їжа, яку ми їмо, може відігравати певну роль у виникненні раку у молоді.

"Наш мікробіом надзвичайно чутливий до того, що ми їмо. Якщо мікропластик або хімічні речовини змінюють мікробіом, це може бути їхнім фактором. Ніколи не зарано починати правильно харчуватися та займатися спортом", - додав експерт.

Він також наголосив на потенційних ризиках, пов'язаних з певними напоями з великим вмістом цукру та ультраобробленими продуктами.

Експерти також спостерігали зниження кількості випадків раку, пов'язаного з курінням, майже у всіх вікових групах.

Як уникнути раку

Регулярна діагностика (скринінг)

Щоб вчасно виявити рак і знизити ризик захворіти, важливо поєднувати профілактичні заходи, регулярне обстеження і уважність до сигналів організму.

Багато видів раку можна виявити на ранній стадії, коли лікування найефективніше.

Вивчіть свою спадковість

Якщо у близьких родичів був рак у молодому віці (до 50), варто звернутися до генетичного консультанта.

Деякі гени (BRCA1/BRCA2, APC, TP53) значно підвищують ризик раку молочної залози, яєчників, товстої кишки тощо.

Уважність до симптомів

Не ігноруйте тривожні сигнали, особливо якщо вони не минають більше 2 тижнів:

  • незвичне схуднення
  • кров у сечі, калі, кашлі
  • постійна втома
  • грудки або ущільнення
  • зміни родимок
  • зміни у випорожненнях або сечовипусканні
  • біль, що не минає

Зменшення стресу і турбота про психічне здоров’я

Хронічний стрес послаблює імунну систему. Варто практикувати:

  • сон 7-8 годин
  • прогулянки на свіжому повітрі
  • медитації, дихальні практики
  • підтримку соціальних зв’язків

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