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За три дня вакцинации от COVID в Украине привили более 3 000 человек

Автор: РБК-Украина

С начала вакцинации в Украине прививки от COVID получили уже более 3 000 человек. По количеству вакцинированных лидирует Николаевская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

"С начала прививочной кампании привит 3 051 человек, 1 713 человек привиты от COVID-19 за последние сутки", - говорится в сообщении.

В лидерах Николаевская область - 170 привитых, Днепропетровская область - 140, Донецкая - 100, Полтавская - 1000 и Черкасская - 100.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.

Уже поступили и первые жалобы на побочные эффекты. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко советует в таком случае обращаться к семейному врачу. После вакцинации могут возникать такие побочные эффекты: покраснение в месте укола; незначительное повышение температуры; появление сыпи в месте инъекции.

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Новости Украины ВакцинавакцинацияCOVID-19
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