За три дня вакцинации от COVID в Украине привили более 3 000 человек

С начала вакцинации в Украине прививки от COVID получили уже более 3 000 человек. По количеству вакцинированных лидирует Николаевская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения .

"С начала прививочной кампании привит 3 051 человек, 1 713 человек привиты от COVID-19 за последние сутки", - говорится в сообщении.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.

Уже поступили и первые жалобы на побочные эффекты. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко советует в таком случае обращаться к семейному врачу. После вакцинации могут возникать такие побочные эффекты: покраснение в месте укола; незначительное повышение температуры; появление сыпи в месте инъекции.