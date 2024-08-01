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Три чверті українців повідомили про втрату друзів на війні, понад 20% - про загибель рідних

Україна, Четвер 01 серпня 2024 13:55
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Три чверті українців повідомили про втрату друзів на війні, понад 20% - про загибель рідних Фото: українці втрачають рідних через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2024 року три чверті (77%) українців заявили про втрату друзів внаслідок війни. Цей відсоток зростає з кожним опитуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, яке провів Національний демократичний інститут (НДІ).

Крім того, у травні 22% опитаних повідомили, що втратили члена сім'ї.

Три чверті українців повідомили про втрату друзів на війні, понад 20% - про загибель рідних

Більшість українців очікують тривалої війни. Зокрема, 18% вважають, що вона триватиме від одного до двох років, 17% - від двох до п’яти років, а 8% - понад п’ять років. Тільки 22% заявили, що війна закінчиться протягом року.

Три чверті українців повідомили про втрату друзів на війні, понад 20% - про загибель рідних

Більше половини (57%) вважають, що Україна повинна вступати у переговори з Росією задля спроби досягнення миру, що є поверненням до результатів травня 2022 року, коли 59% заявляли про бажання України вести переговори.

Три чверті українців повідомили про втрату друзів на війні, понад 20% - про загибель рідних

Водночас українці готові до переговорів лише з чіткими умовами: 60% не готові поступатися Кримом та частинами Сходу України, 77% вважають неприйнятними переговори на основі територіального статус-кво, а 74% і 76% відповідно відкидають російські вимоги відмовитися від членства в НАТО або ЄС як ціну за мир.

Три чверті українців повідомили про втрату друзів на війні, понад 20% - про загибель рідних

Загальнонаціональне телефонне опитування 8 - 25 травня 2024 року серед 2 508 українців. Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології КМІС.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, у квітні-травні в Україні зберігалася висока готовність зазнавати труднощів через війну з Росією заради перемоги. Готові терпіти проблеми стільки, скільки потрібно, 69% респондентів.

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