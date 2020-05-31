Три человека застрелили в ходе протестов в США

Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.

Вскоре митинги и демонстрации охватили другие американские города. По данным СМИ страны, по состоянию на 30 мая протесты, переростающие в беспорядки, прошли уже в 30 городах.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил массовые беспорядки в Миннеаполисе, назвав протестующих "мародерами и анархистами".

Также РБК-Украина писало, что в Чикаго митингующие 30 мая атаковали автомобили полиции.