Три человека застрелили в ходе протестов в США

Демонстрации проходят в центре Индианаполиса
Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. В полиции советуют избегать протестов.
Об этом пишет CNN.
По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.
"Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером", - добавил начальник полиции.
Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.
Вскоре митинги и демонстрации охватили другие американские города. По данным СМИ страны, по состоянию на 30 мая протесты, переростающие в беспорядки, прошли уже в 30 городах.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил массовые беспорядки в Миннеаполисе, назвав протестующих "мародерами и анархистами".
Также РБК-Украина писало, что в Чикаго митингующие 30 мая атаковали автомобили полиции.
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Автор: Максим Зайченко