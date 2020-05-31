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Три человека застрелили в ходе протестов в США

Новости » В мире     31.05.2020 - 08:55
Три человека застрелили в ходе протестов в США
Фото: пистолет (РБК-Украина)

Демонстрации проходят в центре Индианаполиса

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. В полиции советуют избегать протестов.

Об этом пишет CNN.

По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.

"Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером", - добавил начальник полиции.

Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.

Вскоре митинги и демонстрации охватили другие американские города. По данным СМИ страны, по состоянию на 30 мая протесты, переростающие в беспорядки, прошли уже в 30 городах.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил массовые беспорядки в Миннеаполисе, назвав протестующих "мародерами и анархистами".

Также РБК-Украина писало, что в Чикаго митингующие 30 мая атаковали автомобили полиции.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
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