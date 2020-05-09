Три человека умерли от коронавируса в Черновицкой области за сутки

За минувшие сутки в больницах Черновицкой области зафиксировано 3 летальных случая от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, умерли:

женщина 1955 г. н., жительница Глыбоцкого района, у нее была двухсторонняя пневмония, коронавирус у нее подтвердили.

мужчина 1950 г. н., черновчанин, у которого диагностировали COVID-19.

женщина 1958 г. н. из Сторожинеччины, у нее была пневмония, тяжелая сердечная патология, сахарный диабет, гипотериоз. ПЦР-тест - положительный. Умерла в Сторожинецкой ЦРБ.

Всего в области умерли от коронавируса 75 человек.

Напомним, в Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач. Скорее всего, он заразился во время общения с братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. А также в Винницкой области растет количество инфицированных медиков.

РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2 909 человек. В частности, за сутки умерли 15 человек.