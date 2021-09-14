UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Третья волна пандемии коронавируса в Украине еще не началась, - МОЗ

Автор: Инна Собора

В Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация из коронавирус. Однако это не свидетельствует о начале "третьей волны" пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина на канале UA:Перший.

Он напомнил, что количество больных коронавирусом постепенно растет восьмую неделю подряд.

"Выздоровели гораздо меньше и это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста - это + 3% каждый день. Это не начало еще волны, то есть ситуация контролируемая", - заявил Кузин.

По его словам, есть большое количество общин и районов, "которые вызывают беспокойство", и где ситуация "может выйти из-под контроля".

В то же время Кузин отметил, что сейчас в Украине используются нормы "адаптивного карантина" и на сегодня "показатели говорят о приближении к "желтой зоны ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус