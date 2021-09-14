Третья волна пандемии коронавируса в Украине еще не началась, - МОЗ

Он напомнил, что количество больных коронавирусом постепенно растет восьмую неделю подряд.

"Выздоровели гораздо меньше и это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста - это + 3% каждый день. Это не начало еще волны, то есть ситуация контролируемая", - заявил Кузин.

По его словам, есть большое количество общин и районов, "которые вызывают беспокойство", и где ситуация "может выйти из-под контроля".

В то же время Кузин отметил, что сейчас в Украине используются нормы "адаптивного карантина" и на сегодня "показатели говорят о приближении к "желтой зоны ".