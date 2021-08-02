Третья волна коронавируса: когда возможен всплеск эпидемии в Украине

Глава профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий также считает, что в стране будет рост заболеваемости. Есть два прогноза, от которых отталкиваются власти:

оптимистический (всплеск заболеваемости может произойти во второй половине сентября),

(всплеск заболеваемости может произойти во второй половине сентября), пессимистический (во второй половине августа).

В KSE считают, что достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа.

"Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск", - объяснил Ганиченко.