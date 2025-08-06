Третій випадок за рік: військовий РФ розстріляв цивільного у Донецькій області

"В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей", - повідомили у Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що військовослужбовець РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї. Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ", - додали у відомстві.