Третій випадок за рік: військовий РФ розстріляв цивільного у Донецькій області
Російський військовий розстріляв цивільного під час спроби евакуації з селища Удачне Донецької області. Це вже третій випадок вбивства мирних громадян окупантами за рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
"В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей", - повідомили у Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що військовослужбовець РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї. Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ", - додали у відомстві.
Злочини військових РФ проти українців
Нагадаємо, нещодавно двом офіцерам Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за жорстоке поводження з екіпажем українського судна "Сапфір" біля острова Зміїний.
Також прокуратура повідомила підозру російському солдату Сергію Тужилову. Окупанту загрожує довічне за ймовірний розстріл українського військовополоненого.
Раніше спецслужбам вдалося ідентифікувати особи російських військових, які під час окупації частини Київської області займались катуванням мирних жителів.
Окрім того, нещодавно прокурори повідомили про підозру російському командиру, який причетний до масових розстрілів цивільних і військовополонених під час окупації Київської області у 2022 році.