Третий полет туристов от Blue Origin: появилось видео изнутри капсулы

Американская компания Blue Origin, принадлежащая предпринимателю Джефу Безосу, совершила свой третий суборбитальный полет еще 11 декабря. В cети появилось видео, которое было записано изнутри капсулы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на канал Youtube компании BlueOrigin.
Добавим, что суборбитальный полет, это полет по траектории, со скоростью, не превышающей первую космическую (скорость, необходимая для того, чтобы аппарат вышел на орбиту).
Сегодня же только компания SpaceX имеет возможность доставлять туристов на орбиту Земли.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во втором суборбитальном полете участвовала звезда франшизы "Стартрек".
Также РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета компании.