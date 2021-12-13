Третий полет туристов от Blue Origin: появилось видео изнутри капсулы

Подробности третьего суборбитального полета:

полет состоялся со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас;

это был первый полет в котором участвовали шесть членов экипажа;

полет длился 10 минут и 13 секунд, а максимальная скорость ракеты составила 3,611 тысячи километров в час.

Добавим, что суборбитальный полет, это полет по траектории, со скоростью, не превышающей первую космическую (скорость, необходимая для того, чтобы аппарат вышел на орбиту).

Сегодня же только компания SpaceX имеет возможность доставлять туристов на орбиту Земли.