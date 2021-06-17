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Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 1188 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировали 601 человека; умерли 55 пациентов, а 4682 человека выздоровели. За вчера протестовали методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 227 225 человек;
  • выздоровели - 2 145 660 человек;
  • летальных исходов - 51 902;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 603 856.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.

Кроме того, украинские ученые сообщили, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.

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