Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили 1188 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировали 601 человека; умерли 55 пациентов, а 4682 человека выздоровели. За вчера протестовали методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.
Кроме того, украинские ученые сообщили, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.