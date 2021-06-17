Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили 1188 новых случаев коронавируса . Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

Также за минувшие сутки госпитализировали 601 человека; умерли 55 пациентов, а 4682 человека выздоровели. За вчера протестовали методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

За все время пандемии в Украине: