UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более трети жителей США верят в теорию о преувеличении властями угрозы COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Чуть менее четверти (21%) жителей США верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу коронавируса по политическим причинам. Это следует из опроса, проведенного британской аналитической компанией YouGov.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Порядка 19% считают, что эта версия "вероятнее всего, правда", а противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных.

Еще 20% верят в теорию о том, что при помощи вакцин правительство США "вживляет микрочипы" в население. Против этой версии высказались 65% респондентов.

При этом 8% опрошенных сами болели, у 32% заразились члены семьи, а у 29% - близкие друзья. Кроме того, родственники 12% респондентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а еще у 17% - друзья.

Среди опрошенных вакцинацию прошли 59%, еще 4% получили первую фазу препарата, а 7% планируют привиться.

Опрос проводился 10 - 13 июля среди 1500 граждан США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что соцсети убивают людей, так как пандемия коронавируса влияет только на тех, кто еще не привился. Facebook отвергает критику и заявляет, что соцсеть не виновата за провал в выполнении изначальных планов по вакцинации в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус