Только треть украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса

В середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По сравнению с июнем число тех, кто отказался от бесплатной вакцинации от коронавируса, практически не изменилось, тогда как число тех, кто согласился бы, сократилось на 6%.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года, готовы были сделать прививку от коронавируса бесплатной, одобренной ВОЗ, вакциной менее половины украинцев - 47%. Не будут этого делать 42% респондентов.