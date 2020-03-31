Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за коронавируса

Из-за мер, направленных против коронавируса в Польше, треть украинцев, которые работает в этой стране, потеряли или ограничили работу. Об этом сообщает польское издание Wirtualne Media со ссылкой на данные опроса IRCenter.

По данным опроса, 60% опрошенных украинцев почувствовали влияние ограничений, введенных польским правительством, при этом 30% заявили, что потеряли работу либо же им пришлось ее ограничить.

Также сообщается, что 27% украинцев в Польше имеют другие проблемы с занятостью, 3% потеряли жилье.

Кроме того, каждый пятый респондент (20%) приехал в Польшу по биометрическому паспорту. Это означает, что после закрытия границ он может продолжить пребывание до 90 дней, если у него истек срок действия польской визы или вида на жительство.

При этом 22% украинцев заявляют, что останутся в Польше нелегально.

Исследование было проведено 23-25 ​​марта 2020 года исследовательским агентством IRCenter с использованием данных из нескольких источников: количественное исследование CAWI N = 100, индивидуальные интервью N = 10 и анализ онлайн-контента.

Напомним, на прошлой неделе на въезде в Украину из Польши образовались многотысячные очереди в связи с закрытием границ.

Также сообщалось, что Польша рискует потерять 47 млрд долларов из-за оттока украинцев.