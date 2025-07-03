Тренер назвав ідеальну страву для тих, хто хоче схуднути: готується дуже легко

Куряче філе, багате на білок і майже не містить жиру, тому є ідеальним вибором для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Якщо його правильно приготувати, то воно залишиться соковитим, апетитним і при цьому дієтичним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Спочатку філе потрібно розрізати навпіл, але не повністю. В миску наливаємо соєвий соус, додаємо перець та залишаємо маринуватись на кілька годин, а краще на ніч.
Після того, як філе замаринувалося, в серединку викладаємо шпинат, сир та в'ялені помідори. Далі закриваємо та фіксуємо зубочистками.
Після цього на сковорідку додаємо топлене масло та обсмажуємо філе з обох сторін.
Паралельно вмикаємо духовку на 200 градусів та ставимо пектися обсмажене філе на 20 хвилин.
За словами експерта, у вас вийде смачна та головне корисна страва, яка буде сприяти схудненню.
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