Тренер назвав ідеальну страву для тих, хто хоче схуднути: готується дуже легко

Фаршироване куряче філе

Інгредієнти:

куряче філе - 1 шт.

свіжий шпинат - 50 г

в'ялені томати в олії - 5 шт.

твердий сир

топлене масло (ГХІ)

сіль, перець - за смаком

зубочистки - для фіксації

Легкий спосіб приготування

Спочатку філе потрібно розрізати навпіл, але не повністю. В миску наливаємо соєвий соус, додаємо перець та залишаємо маринуватись на кілька годин, а краще на ніч.

Після того, як філе замаринувалося, в серединку викладаємо шпинат, сир та в'ялені помідори. Далі закриваємо та фіксуємо зубочистками.

Після цього на сковорідку додаємо топлене масло та обсмажуємо філе з обох сторін.

Паралельно вмикаємо духовку на 200 градусів та ставимо пектися обсмажене філе на 20 хвилин.

За словами експерта, у вас вийде смачна та головне корисна страва, яка буде сприяти схудненню.

Рецепт соковитого курячого філе, яке можна їсти при схудненні (фото: кадр з відео)