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Тренер назвав ідеальну страву для тих, хто хоче схуднути: готується дуже легко

Рецепт смачного курячого філе для схуднення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Куряче філе, багате на білок і майже не містить жиру, тому є ідеальним вибором для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Якщо його правильно приготувати, то воно залишиться соковитим, апетитним і при цьому дієтичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.

Фаршироване куряче філе

Інгредієнти:

  • куряче філе - 1 шт.
  • свіжий шпинат - 50 г
  • в'ялені томати в олії - 5 шт.
  • твердий сир
  • топлене масло (ГХІ)
  • сіль, перець - за смаком
  • зубочистки - для фіксації

Легкий спосіб приготування

Спочатку філе потрібно розрізати навпіл, але не повністю. В миску наливаємо соєвий соус, додаємо перець та залишаємо маринуватись на кілька годин, а краще на ніч.

Після того, як філе замаринувалося, в серединку викладаємо шпинат, сир та в'ялені помідори. Далі закриваємо та фіксуємо зубочистками.

Після цього на сковорідку додаємо топлене масло та обсмажуємо філе з обох сторін.

Паралельно вмикаємо духовку на 200 градусів та ставимо пектися обсмажене філе на 20 хвилин.

За словами експерта, у вас вийде смачна та головне корисна страва, яка буде сприяти схудненню.

Рецепт соковитого курячого філе, яке можна їсти при схудненні (фото: кадр з відео)

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