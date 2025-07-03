ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тренер назвав ідеальну страву для тих, хто хоче схуднути: готується дуже легко

Четвер 03 липня 2025 18:05
UA EN RU
Тренер назвав ідеальну страву для тих, хто хоче схуднути: готується дуже легко Рецепт смачного курячого філе для схуднення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Куряче філе, багате на білок і майже не містить жиру, тому є ідеальним вибором для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Якщо його правильно приготувати, то воно залишиться соковитим, апетитним і при цьому дієтичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.

Фаршироване куряче філе

Інгредієнти:

  • куряче філе - 1 шт.
  • свіжий шпинат - 50 г
  • в'ялені томати в олії - 5 шт.
  • твердий сир
  • топлене масло (ГХІ)
  • сіль, перець - за смаком
  • зубочистки - для фіксації

Легкий спосіб приготування

Спочатку філе потрібно розрізати навпіл, але не повністю. В миску наливаємо соєвий соус, додаємо перець та залишаємо маринуватись на кілька годин, а краще на ніч.

Після того, як філе замаринувалося, в серединку викладаємо шпинат, сир та в'ялені помідори. Далі закриваємо та фіксуємо зубочистками.

Після цього на сковорідку додаємо топлене масло та обсмажуємо філе з обох сторін.

Паралельно вмикаємо духовку на 200 градусів та ставимо пектися обсмажене філе на 20 хвилин.

За словами експерта, у вас вийде смачна та головне корисна страва, яка буде сприяти схудненню.

Тренер назвав ідеальну страву для тих, хто хоче схуднути: готується дуже легкоРецепт соковитого курячого філе, яке можна їсти при схудненні (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
похудение Куряче філе Рецепти
Новини
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви