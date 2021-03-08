У трех украинских легкоатлеток выявили коронавирус после чемпионата Европы

Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне. Положительные тесты сдали участницы эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк.

Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

"Сегодня они сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют", - рассказал тренер.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился в воскресенье. Украина завоевала три медали.