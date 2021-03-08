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У трех украинских легкоатлеток выявили коронавирус после чемпионата Европы

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 23:30
У трех украинских легкоатлеток выявили коронавирус после чемпионата Европы Фото: Марина Бех-Романчук (facebook.com/olympicua)
Автор: Артур Родивилов

Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне. Положительные тесты сдали участницы эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник, передает "Спортарена".

Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

"Сегодня они сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют", - рассказал тренер.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился в воскресенье. Украина завоевала три медали.

Напомним, украинки Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли золото. Юлия Джима завоевала серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Украинка отстала от победительницы всего на 9 секунд.

Добавим, 20 февраля украинская женская сборная выиграла бронзу на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

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