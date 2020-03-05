В трех регионах Греции вводят экстренные меры из-за коронавируса

В Греции правительство вводит в трех префектурах Ахайя, Илия и Закинтос экстренные меры профилактики из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Reuters.

Отмечается, что на два дня закрываются школы, театры кинотеатры, музеи и археологические памятники, приостанавливается проведение спортивных мероприятий.

"Также эти меры включают приостановление работы всех государственных и частных учебных заведений всех уровней... на период с 5 по 6 марта 2020 года", - сообщили в министерстве.

Через 48 часов меры могут быть пересмотрены - в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, президенты Франции и США - Эммануэль Макрон и Дональд Трамп - согласились координировать действия из-за коронавируса.

Добавим, в Европейском союзе большинство стран пострадали от вспышки коронавируса, вирус не зафиксирован только в 5 из 27 стран ЕС. При этом коронавирус COVID-19 зафиксирован в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.