ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В трех регионах Греции вводят экстренные меры из-за коронавируса

Новости » Общество     05.03.2020 - 02:18
В трех регионах Греции вводят экстренные меры из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/gageskidmore)

Экстренные меры из-за коронавируса вводятся в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос

В Греции правительство вводит в трех префектурах Ахайя, Илия и Закинтос экстренные меры профилактики из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Reuters.

Отмечается, что на два дня закрываются школы, театры кинотеатры, музеи и археологические памятники, приостанавливается проведение спортивных мероприятий.

"Также эти меры включают приостановление работы всех государственных и частных учебных заведений всех уровней... на период с 5 по 6 марта 2020 года", - сообщили в министерстве.

Через 48 часов меры могут быть пересмотрены - в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, президенты Франции и США - Эммануэль Макрон и Дональд Трамп - согласились координировать действия из-за коронавируса.

Добавим, в Европейском союзе большинство стран пострадали от вспышки коронавируса, вирус не зафиксирован только в 5 из 27 стран ЕС. При этом коронавирус COVID-19 зафиксирован в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Количество случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 2700 Макрон и Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса
Новости Украины ГрецияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь