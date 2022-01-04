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После трех прививок: король и королева Швеции заболели COVID

Автор: Валерия Полищук

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились коронавирусом. Они получили положительные результаты теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя дозами, имеют легкие симптомы и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении королевского дворца.

Там сообщил, что 75-летний король и 78-летняя королева находятся на самоизоляции и что ведется работа по отслеживанию тех, с кем они контактировали.

Карл Густав, роль которого в основном церемониальная, стал главой шведского государства в возрасте 27 лет после смерти короля Густава VI Адольфа в 1973 году и является самым долгоправящим монархом страны.

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