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В трех областях Украины за воскресенье не сделали ни одной прививки от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в воскресенье, 4 апреля, сделали 1258 прививок против коронавируса - все первая доза. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области - 250. В Киеве ввели еще 130 вакцин. В целом ситуация в регионах за вчера такая:

  • Киев - 130 прививок;
  • Винницкая область - 20 прививок;
  • Волынская область - 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 40 прививок;
  • Донецкая область - 10 прививок;
  • Житомирская область - 40 прививок;
  • Закарпатская - 20 прививок;
  • Запорожская область - 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 88 прививок;
  • Киевская область - 0 прививок;
  • Кировоградская область - 20 прививок;
  • Луганская область - 10 прививок;
  • Львовская область - 110 прививки;
  • Николаевская область - 60 прививок;
  • Одесская область - 50 прививок;
  • Полтавская область - 20 прививок;
  • Ровенская область - 50 прививок;
  • Сумская область - 20 прививок;
  • Тернопольская область - 70 прививок;
  • Харьковская область - 250 прививок;
  • Херсонская область - 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 40 прививок;
  • Черкасская область - 70 прививок;
  • Черновицкая область - 30 прививок;
  • Черниговская область - 30 прививок.

С начала кампании вакцинировали 291 822 человек первой дозой, 2 - второй дозой.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Отметим, вчера президент Владимир Зеленский одобрил создание нацплана вакцинации от коронавируса.

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