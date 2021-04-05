В трех областях Украины за воскресенье не сделали ни одной прививки от COVID

В Украине в воскресенье, 4 апреля, сделали 1258 прививок против коронавируса - все первая доза. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека.
Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области - 250. В Киеве ввели еще 130 вакцин. В целом ситуация в регионах за вчера такая:
С начала кампании вакцинировали 291 822 человек первой дозой, 2 - второй дозой.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Отметим, вчера президент Владимир Зеленский одобрил создание нацплана вакцинации от коронавируса.