Требуем остановить нецелевое использование средств из Фонда борьбы с COVID-19, - Порошенко

Власть превратила Фонд борьбы с COVID-19 на коррупционный инструмент по отмыванию денег. "Европейская солидарность" требует от власти прекратить разворовывание бюджетных денег, а от правоохранительных органов - расследовать масштабные злоупотребления.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

"Из Фонда борьбы с коронавирусом не закуплено ни одного аппарата ИВЛ. Это - заключение Счетной палаты. И это в то время, когда количество инфицированных бьет рекорды каждый день: 3771 больных - это только за эти сутки. 230 233 больных за все время пандемии, более 15 000 из которых - медики", - заявил Порошенко

Он отметил, что средства изъяли также и из местных бюджетов, хотя львиная часть финансовой нагрузки легла именно на них.

"И сегодня, как свидетельствуют данные Счетной палаты, все эти деньги почему-то тратятся совсем не для покупки медицинского оборудования, тестов и средств защиты для врачей", - добавляет Порошенко.

При таких условиях, отмечает Порошенко, врачи вынуждены обращаться с просьбой о помощи к благотворителям - в том числе и к "Европейской солидарности".

"50 аппаратов ИВЛ, 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 защитных очков, 50 000 ИФА-тестов - такие промежуточные результаты нашей работы в этом направлении. И мы, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине и украинцам выстоять", - отмечает Порошенко.

В свою очередь, Порошенко требует от правоохранителей обратить внимание на неэффективное использование средств, а парламент - срочно приняты изменения в бюджет и рассмотреть вопрос о страховании врачей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Порошенко заболел коронавирусом, у него был положительный тест на COVID-19.

3 октября Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких.