Требовали сказать, где Пашинян: протестующие в Ереване избили спикера парламента

Фото: протест в Ереване (скриншот)

В Ереване протестующие захватили здание парламента. Также они избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов в здании парламента, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

У спикера парламента протестующие хотели узнать местонахождение Пашиняна. Его выволокли из служебной машины, после чего избили и бросили окровавленного на асфальте.

Всего на протесты вышли тысячи людей. Они находятся также у здания правительства и дома Пашиняна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

РБК-Украина писало, что президент Азербайджана считает, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

Вскоре после подписания документа в Ереване начались протесты.