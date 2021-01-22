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Требовал "откат" с COVID-больницы: в Житомире задержали чиновника ОГА

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины задержала на взятке директора областного департамента здравоохранения Житомирской области. Он требовал "откат" у директора больницы за выделение медучреждению субвенции в размере свыше 1,2 млн гривен для закупки кислородного оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, чиновник требовал от руководства больницы 10% "отката" за выделенные средства.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали получения чиновником первой части взятки. Правоохранители задержали его в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи служебного кабинета во время передачи второго "транша", - говорится в сообщении ведомства.

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Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Отметим, что должность директора областного департамента здравоохранения Житомирской области с 25 мая 2017 года занимает Николай Суслик.

Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

Напомним, в Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) задержало на взятке начальницу одного из подразделений налоговой службы, которая требовала 2,5% от месячного оборота фирмы. Правоохранители открыли уголовное производство.

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