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"Треба Шойгу розстріляти". Екс-ватажок Безлер скаржиться на небоєздатність армії РФ, - ГУР

Фото: Ігор Безлер (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Екс-ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Безлер скаржиться співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Спочатку треба розстріляти Шойгу, а за ним Герасимова, а потім половину вашого ФСБ повісити, ось тоді і почнемо воювати", - заявив бойовик.

За його словами, керівництво Міноборони РФ важко сприймають стратегічні ходи української армії.

"Всі ці Герасимови, вони тупі. Наш президент, йоржик з вусами Пєсков, такий же дебіл, як і Медвєдєв. У нас все керівництво це дебіли", - додав Безлер.

У серпні 2021 року стало відомо, що перед судом постане ватажок бойовиків Ігор Безлер, який причетний до катувань та вбивств на Донбасі. Злочинцю загрожує довічне позбавлення волі.

Також Безлер підозрюється в катуванні українців в Криму та причетності до окупації півострова.

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