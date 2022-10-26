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Треба перемогти РФ в енергосфері. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українців закликали до свідомого споживання електроенергії, оскільки країні потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика різнопланова - це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії", - заявив президент.

Зеленський заявив, що у багатьох містах та районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.

"Щоб не робив ворог, наше завдання - ламати його плани та захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків, зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями", - пояснив президент.

Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів.

Російські окупанти методично атакують енергетичні об'єкти України. Через це жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково без водопостачання.

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